L’Amministrazione Comunale di Siderno esprime profondo cordoglio per la prematura scomparsa del giovane Gaetano Avola a soli 16 anni

“L’Amministrazione Comunale di Siderno esprime profondo cordoglio per la prematura e dolorosa scomparsa del giovane Gaetano Avola, venuto a mancare a soli 16 anni, strappato troppo presto all’affetto dei suoi cari e all’abbraccio della nostra città.

La notizia della sua morte ha gettato un’ombra di dolore su tutta Siderno, lasciando sgomenti e increduli. È difficile trovare le parole per descrivere la tristezza e lo smarrimento che ci colpiscono davanti a una vita così giovane interrotta all’improvviso. In questi momenti, la comunità intera si sente fragile, perché la perdita di un ragazzo rappresenta una ferita che attraversa e coinvolge tutti.

A nome mio personale, della Giunta, del Consiglio Comunale e di tutta la cittadinanza, desidero esprimere la più sincera e affettuosa vicinanza ai genitori, ai familiari e a quanti hanno voluto bene a Gaetano. Il loro dolore è il nostro dolore. Ci stringiamo a loro con un abbraccio ideale, partecipando al lutto e condividendo la sofferenza per questa perdita incolmabile.

Siderno perde oggi un suo figlio, un ragazzo che aveva davanti a sé la vita, i sogni, le speranze. La sua memoria resterà nel cuore di quanti lo hanno conosciuto e amato, e la città tutta vuole farsi comunità che consola, che accompagna, che non lascia soli coloro che soffrono.

In segno di rispetto e di partecipazione, l’Amministrazione Comunale invita la cittadinanza a unirsi al dolore della famiglia e a mantenere viva nel silenzio, nel raccoglimento e nella preghiera la memoria di Gaetano.”