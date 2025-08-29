Lamezia, Gianturco: “Orgogliosi del percorso di Turi, Lamezia perde un valido dirigente ma Reggio Calabria guadagna un ottimo servitore dello Stato”

La città saluta il dirigente della Polizia di Stato Antonio Turi, che lascia il Commissariato di Lamezia Terme per assumere l’incarico di Vicario del Questore a Reggio Calabria. Una promozione che premia professionalità e dedizione.

<<Ringrazio il dottor Turi per la competenza e la passione con cui ha guidato il Commissariato, garantendo sicurezza e legalità alla nostra comunità>> – a dichiararlo è Mimmo Gianturco, Consigliere comunale di Lamezia Terme e Consigliere provinciale di Catanzaro.

<<In questi anni ha saputo unire fermezza e umanità, rafforzando il dialogo tra istituzioni, scuole e associazioni e rendendo la legalità un valore concreto e condiviso>> – sottolinea Gianturco.

<<La sua promozione è un riconoscimento personale ma anche motivo d’orgoglio per Lamezia, che vede valorizzato il lavoro svolto sul proprio territorio. Come amministratori continueremo a fare la nostra parte al fianco delle forze dell’ordine, perché legalità, accessibilità e vivibilità restano i cardini su cui costruire la Lamezia del futuro>> – conclude.