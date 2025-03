Lamezia, Elezioni comunali: Calabria Azzurra a sostegno di Murone 

Anche la lista civica Calabria Azzurra, guidata dal consigliere regionale Antonello Talerico, ha ufficializzato il proprio sostegno al candidato sindaco Mario Murone alle prossime elezioni comunali di Lamezia Terme. Un’alleanza che rafforza il centrodestra locale e che testimonia il legame tra Talerico e Murone, tra l’altro entrambi Avvocati.

La lista Calabria Azzurra si pone l’obiettivo di promuovere il territorio, con particolare attenzione al turismo e all’economia locale, in linea con l’ultima iniziativa legislativa dello stesso Talerico in materia turistica. Nata con un’impronta politica popolare ed europeista, si distingue per il suo carattere inclusivo e associativo, proponendosi come l’unica vera lista civica a sostegno di Murone, ritenuto la figura giusta per rilanciare la città di Lamezia Terme.

Oltre a supportare la candidatura di Murone, sostenuta sin dall’inizio, Calabria Azzurra mira anche a rafforzare Forza Italia, che si presenta quindi con due liste sul territorio, una con il simbolo di partito. La composizione della lista dà spazio a giovani e maturi esponenti della politica locale ed ex consiglieri con un forte radicamento territoriale.

Talerico lancia un appello anche a Gianpaolo Bevilacqua: “Uniti per vincere”.

Durante un incontro politico, Antonello Talerico ha rivolto un appello al candidato Gianpaolo Bevilacqua, definendolo “un uomo generoso in grado di poter fare la differenza”, invitandolo ad unirsi al centrodestra per affrontare la sfida elettorale con maggiore compattezza.

“Disuniti rafforziamo un centrosinistra che era già morto da anni”, ha dichiarato Talerico, sottolineando come il consenso personale di Bevilacqua possa risultare determinante per una vittoria già al primo turno.

Una lista con ambizioni politiche innovativeTalerico ha poi elogiato il gioco di squadra e l’impegno di Francesco De Sarro e Franco Mastroianni nella costruzione della lista, ritenendo che sarà una “sorpresa elettorale”, tenuto conto degli importanti e collaudati candidati messi in campo. L’iniziativa punta a lanciare un nuovo modello politico basato sull’integrazione tra partiti e associazioni, unendo forze diverse per una proposta di governo condivisa e radicata nel territorio.