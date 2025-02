Ladri di diritti, L’affondo di Marisa Valensise all’azienda sanitaria di Reggio Calabria

AVETE SPOGLIATO DI OGNI DIRITTO IL TERRITORIO DELLA PIANA .

Ieri mattina si è scongiurato il peggio ,IL RESPONSABILE ADI DEL TERRITORIO ,senza una spiegazione logica ,stava per chiudere gli uffici ospitanti il servizio ADI con sede da oltre 25 anni a CINQUEFRONDI e solo grazie ad un tempestivo intervento del Comitato e della Amministrazione comunale non si è proceduto all’ulteriore scippo di servizio importantissimo nella Piana. Servizio fondamentale a tante famiglie che vivono drammi sulla propria pelle e non sanno dove sbattere la testa ogni giorno in cerca di uffici e ambulatori vari.. L ‘ ADI È UN SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA, IMPORTANTE PER CHI È ALLETTATO, PER CHI SOFFRE DI SERIE PATOLOGIE ED HA BISOGNO DI CURE SALVA VITA.TOGLIERE UN SERVIZIO COSI IMPORTANTE EQUIVALE A TOGLIERE LA POSSIBILITA A CHI SOFFRE, DI CURE CERTE ED ESSENZIALI.

UNA VERGOGNA DELLA NOSTRA ASP.!!!!!Invece di INCREMENTARE SERVIZI,CHIUDONO PRESIDI DI CURA.

Vogliamo sapere che fine hanno fatto i servizi che erano presenti a CINQUEFRONDI e ci riferiamo:

Al CENTRO DI SALUTE MENTALE CHE VIENE APERTO SOLO 3 ORE IL MERCOLEDI MATTINA.PERCHE? Che vantaggio può avere una popolazione con a disposizione un solo medico tre ore ogni 7 giorni????ABBIAMO UN TERRITORIO DI 180MILA ABITANTI,A CUI SI AGGIUNGE IL DOPO COVID CON LE PATOLOGIE PSICHIATRICHE SCHIZZATE IN AUGE COME UNA PANDEMIA.

CHE FINE HA FATTO L’ U V A (CENTRO VALUTAZIONE ALZHEIMER) DOPO IL PENSIONAMENTO DELLA D.SSA INSARDA’ È STATO CHIUSO.PERCHE? NON C’È PIU BISOGNO NEL TERRITORIO?

SIETE UNA VERGOGNA SENZA FINE.