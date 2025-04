Laboratorio “La Ginestra”: Agostinelli rimanga al suo posto

Una delegazione del laboratorio culturale, ” La Ginestra” con la sua leader, Maria Rosaria Russo e alcuni membri della cabina di coordinamento, Domenica Raso,Luisa Ferraro, Ginetta Pedulla’ Daniela Crea ,Salvatore La Rosa, Nicola Zagarella,ha avuto il privilegio di incontrare l’Ammiraglio Andrea Agostinelli, Presidente dell’autorità di sistema portuale dei mari Tirreno meridionale e Ionio. L’occasione ha consentito alla delegazione non solo di esprimere sentimenti di vicinanza e solidarietà all’Ammiraglio per il vile attentato perpetrato nei suoi confronti nella certezza che i responsabili saranno presto assicurati alla giustizia, ma soprattutto di esaltare la sua integerrima figura quale fedele Servitore dello Stato che ha saputo,con competenza, determinazione, trasparenza e lungimiranza, rilanciare i porti calabresi, conseguendo risultati eccellenti anche in termini di sviluppo di infrastrutture, focalizzando l’attenzione proprio sulle caratteristiche infrastrutturali del porto di Gioia Tauro che l’Ammiraglio ha definito una piattaforma logistica di eccellenza che si affaccia sul Mediterraneo e che ad oggi occupa 1600 lavoratori diretti e 3000 nell’indotto ,risultando il primo porto di traschipment d’Italia con un andamento dei traffici in costante crescita, divenendo, altresì, una realtà di rilevanza strategica internazionale. Alla luce dei risultati eccellenti ottenuti il laboratorio culturale ” La Ginestra”invoca a tutte le Autorità competenti nelle loro articolazioni , la proroga del mandato di Agostinelli al fine di garantire continuità alla sua azione pregnante e per non frenare il percorso straordinario intrapreso.Chiede con forza al Ministro delle Infrastrutture Salvini la riconferma dell’Ammiraglio perché possa portare a termine il processo di rinnovamento che consentirebbe al porto di Gioia Tauro di diventare la punta di diamante del sistema portuale europeo e mondiale.