Antonio Piserà – già Consigliere Comunale di Tropea

La violenta ondata di maltempo provocata dalla tempesta Nils ha colpito duramente il tratto costiero compreso tra Pizzo e Nicotera, causando danni gravi e diffusi lungo l’intera Costa degli Dei.

La furia del mare e le condizioni meteo eccezionali hanno messo in ginocchio infrastrutture pubbliche, stabilimenti balneari e accessi al mare, lasciando un territorio profondamente segnato e una comunità comprensibilmente preoccupata.

A Tropea la situazione appare particolarmente allarmante. Tratti importanti del lungomare risultanO seriamente compromessi; diversi accessi alle spiagge sono stati cancellati o resi impraticabili; molte strutture balneari hanno subito danni ingenti che rischiano di compromettere la prossima stagione turistica e, con essa, il lavoro di tante famiglie che vivono grazie all’economia del mare.

Esprimo profonda preoccupazione per la portata degli effetti prodotti dalla tempesta Nils. Non siamo di fronte a danni isolati o episodici, ma ad una compromissione estesa che coinvolge un’intera fascia costiera strategica per l’economia turistica della provincia di Vibo Valentia e dell’intera Calabria.

La mia preoccupazione riguarda innanzitutto la sicurezza dei cittadini, la tenuta delle infrastrutture costiere e la vulnerabilità di un territorio che negli ultimi anni ha già dovuto affrontare difficoltà strutturali. A ciò si aggiunge il timore concreto per le ripercussioni economiche e occupazionali che questi eventi possono generare in una delle aree a più alta vocazione turistica del Sud Italia.

Ritengo pertanto necessario e urgente che venga richiesto ed esteso lo stato di calamità naturale a tutti i Comuni della Costa degli Dei interessati dagli effetti della tempesta Nils, affinché possano essere attivati strumenti straordinari e risorse adeguate per il ripristino delle infrastrutture, la messa in sicurezza del territorio e il sostegno alle attività produttive colpite.

La Costa degli Dei rappresenta un patrimonio ambientale, economico e identitario di valore nazionale. Oggi più che mai è necessario un intervento tempestivo e coordinato delle istituzioni regionali e statali, affinché questa emergenza venga affrontata con la serietà e la determinazione che la gravità della situazione impone.