La vendetta del sindaco Simona Scarcella contro il presidente dell’autorità portuale Andrea Agostinelli. VIDEOMESSAGGIO

Guarda il video del direttore di Approdo Luigi Longo, dopo la decisione della giunta comunale di Gioia Tauro di chiedere le dimissioni del presidente dell’autorità portuale Andrea Agostinelli. Un autogol del sindaco Scarcella, che come al solito non conta fino a 10, prima di esprimere le sue considerazioni. Infatti dà l’impressione di una vendetta dopo la decisione del presidente Agostinelli di prendere provvedimenti disciplinari in merito al ruolo della stessa Scarcella di dipendente dell’ente.