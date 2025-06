La tragedia. Morto operaio calabrese, schiacciato da un blocco di cemento di oltre due tonnellate

Una tragedia si è consumata due giorni fa nel Comasco dove Antonio Giuseppe Patitucci, 57 anni originario di San Lorenzo del Vallo nel Cosentino, da tempo si era trasferito al nord per lavoro. Era impiegato nella ditta “Inerti e Asfalti”, in località Fornace, a Faloppio. Un’azienda che conosceva bene, come conosceva bene la pesantezza dei materiali che si muovono ogni giorno in quei piazzali. La sua esperienza non è bastata a salvarlo perché il destino si è accanito proprio mentre stava facendo ciò che faceva ogni giorno. Il blocco che lo ha travolto pesava oltre due tonnellate in un incidente sul lavoro in una cava di Faloppio (in provincia di Como).