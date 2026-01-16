La tragedia in Calabria. Scontro frontale sulla SS18, una persona è deceduta

Ancora una vittima sulle strade calabresi. Il dramma si è consumato nella serata di ieri sulla SS18, nel tratto compreso nei pressi della località Marinella in uno scontro frontale tra due auto che ha provocato la morte di uno dei conducenti, deceduto sul colpo. Sul posto il 118, i carabinieri e il personale Anas. ​L’allarme è scattato immediatamente, lanciato dagli automobilisti in transito che si sono trovati davanti a una scena agghiacciante. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, ma i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso di uno dei due guidatori, morto sul colpo a causa delle gravissime lesioni riportate. Non sono ancora state rese note le generalità della vittima né le condizioni degli altri eventuali occupanti dei veicoli coinvolti. La strada è stata chiusa al traffico per i rilievi e le operazioni di messa in sicurezza.