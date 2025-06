La Tragedia in Calabria. Non ce l’ha fatta il 35enne centauro coinvolto nel grave incidente di ieri

Nel terribile incidente stradale di ieri che avevamo dato notizia avvenuto in Via dei Conti Falluc nella zona sud di Catanzaro, dove si sono scontrati un’auto e la moto di grossa cilindrata con a bordo Ivan Rubino di 35 anni. Purtroppo il suo cuore ha cessato di battere in ospedale dove era stato trasportato d’urgenza e le sue condizioni erano apparse abbastanza critiche per le ferite riportate nell’incidente stradale.