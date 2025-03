La tragedia in Calabria. Bimbo di 5 mesi muore in ospedale, la Procura apre un fascicolo

In corso le indagini per accertare le cause del decesso di un bambino di appena cinque mesi. Il piccolo è deceduto nell’ospedale di Cosenza dove era arrivato dall’ospedale di Corigliano Rossano. Qui i medici avevano disposto il trasferimento a Cosenza. Il piccolo è stato intubato e curato, ma il suo cuore ha smesso di battere. La famiglia ha presentato un esposto perché ci sono dei dubbi sulla tempestività dell’intervento dei sanitari. Sono intervenuti gli agenti della Volante e la Procura di Cosenza ha aperto un fascicolo per accertare eventuali responsabilità. Da quanto è emerso sembrerebbe che il piccolo avesse comunque dei problemi di salute. (AGI)