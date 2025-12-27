La tragedia del 31enne di Roccella investito da un treno nel Brennero, restano gravi le sue condizioni

Il 31enne originario di Roccella, Roberto Roscigno, tecnico manutentore di Rete ferroviaria Italiana (Rfi) è stato investito da un treno nel Nord Italia, lunedì scorso, mentre in compagnia di altri due colleghi, dove stava portando a termine dei lavori ai lati dei binari. L’incidente si è verificato a poca distanza dalla stazione di Ala, in provincia di Trento. Dopo il soccorso e il trasferimento d’urgenza e in codice rosso all’ospedale con l’elisoccorso, Roscigno, per via di varie ferite e forti traumi in diversi parti del corpo tra cui uno alla testa, è stato sottoposto ad intervento chirurgico dai medici dell’ospedale Santa Chiara di Trento. Restano gravi le sue condizioni, la prognosi è ancora riservata ed è ricoverato nel reparto di Rianimazione del nosocomio trentino in coma farmacologico.