La tragedia a Cosenza. Si ribalta con la sua auto e perde la vita un giovane di 22 anni originario di Serra San Bruno

Ancora sangue sulle strade in Calabria, anche durante le feste il dolore e la sofferenza non mancano, per cause ancora in corso d’accertamento, è andata incontro al suo destino ribaltandosi. Un incidente avvenuto a Cosenza, ha fatto calare il sipario sulla giovane esistenza di Giuseppe Crispo, originario di Serra San Bruno nel Vibonese. Il 22enne aveva festeggiato il Natale in famiglia e, dopo aver riaccompagnato la fidanzata a Montalto, stava rientrando a casa ma il destino lo ha fermato prima. Inutile il disperato tentativo di portarlo all’Annunziata di Cosenza dove il cuore di Giuseppe ha smesso di battere. I funerali del ventiduenne si terranno stamattina alle ore 11 a Cosenza, nella chiesa di via degli Stadi