La testimonianza. Gioia Tauro, Aldo Alessio, “Così conobbi Cosimino Altomonte”

Così conobbi Cosimino Altomonte

Sbarcai a Savona il 2 giugno del 1973 dalla M/n “Da Verrazzano” dopo un imbarco durato dieci mesi. Avevo maturato la decisione che fosse l’ora dell’impegno politico diretto e decisi di iscrivermi al P.C.I. Non avevo nessun rapporto con i comunisti gioiesi che ancora non conoscevo, sia per il mio lavoro di marittimo navigante, sia perché ero del Quartiere della Marina di Gioia Tauro con una prevalenza di democristiani.

Il 31 luglio del 1973 decisi di recarmi nel centro cittadino alla ricerca della Sezione del P.C.I. In via Roma, all’altezza della Banca Commerciale Italiana, fermai un signore alto, minuto, con i baffi e con la sigaretta fumante in bocca. Gli chiesi se sapesse indicarmi dove si trovasse la sezione del P.C.I. Lui mi rispose subito di essere il segretario della Sezione “Peppino Cutrì” e mi chiese cosa volessi. Gli risposi, senza alcun indugio, che volevo iscrivermi al P.C.I. Così, dopo avermi chiesto chi fossi, quel signore, immerso in mezzo a una nuvola di fumo di una sigaretta nazionale, mi disse con tono fermo e deciso. “Vieni con me che ti porto alla Sezione che si trova qui vicino, in via Sarino Pugliese”. Lo seguii e, dopo avermi fatto visitare la Sezione, mi consegnò la mia prima tessera del P.C.I. con tanto di timbro e con la sua firma di segretario di sezione, accanto alla firma stampigliata del segretario generale del P.C.I., Enrico Berlinguer.

Cosimino Altomonte è stato uno dei personaggi politici gioiesi più conosciuti dalla popolazione della Piana, della Provincia e della Regione. Assieme a lui e ai segretari di sezione che lo susseguirono, abbiamo condotto innumerevoli battaglie politiche e sindacali, a difesa dei diritti dei cittadini e dei lavoratori. Abbiamo affisso insieme innumerevoli manifesti politici. Un uomo del popolo alla portata di tutti, indistintamente dal colore politico di appartenenza.

È stato uno dei consiglieri comunali con il maggior numero di anni vissuti sugli scranni del consiglio comunale, di opposizione e di maggioranza. È stato precedentemente anche assessore comunale e successivamente anche assessore al commercio alla fine della terza amministrazione Alessio.

Il suo volto sarà difficilmente dimenticato.

Ciao compagno Cosimino, che la terra ti sia lieve.

Aldo Alessio

già sindaco di Gioia Tauro