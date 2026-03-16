La Svolta nell’agguato in Calabria ad un noto boss della ‘ndrina locale, fermato il presunto responsabile

Un agguato all’ora di pranzo in piena modalità mafiosa con colpi d’arma da fuoco a Corigliano Rossano, la vittima non è uno qualunque, ma un boss noto alle forze dell’ordine, Salvatore Morfò. Il fatto di sangue, ieri, in contrada Donnanna, allo scalo di Rossano. Morfò pare sia stato attinto in più punti del corpo ed è stato trasferito all’ospedale di Rossano dove è sottoposto ad un intervento chirurgico e le sue condizioni sono giudicate gravi, ma non è in pericolo di vita e la prognosi rimane riservata.

Sull’accaduto hanno indagato i carabinieri del reparto territoriale di Corigliano Rossano che hanno individuato il presunto responsabile. Si tratta di un 40enne, noto alle forze dell’ordine, di Rossano, rintracciato all’interno della propria abitazione. I carabinieri, che avevano avviato le indagini in stretta collaborazione con il procuratore capo della Repubblica del tribunale di Castrovillari, Alessandro D’Alessio, sono riusciti, in poco tempo a risalire al presunto responsabile. Al momento non è trapelato nulla sul movente che ha spinto il 40enne a sparare in pieno giorno.