La super nave cinese di intelligence dietro la precisione dei missili iraniani contro America?

Secondo quanto riferito, la nave di intelligence cinese Liaowang-1 è stata posizionata nel Golfo di Oman, creando un’enorme bolla di sensori di 6.000 chilometri sopra l’attuale zona di conflitto. Questo “supercomputer galleggiante” da 30.000 tonnellate è dotato di cupole radar avanzate in grado di tracciare simultaneamente oltre 1.000 bersagli aerei e missilistici, trasformando di fatto la regione in una mappa elettronica trasparente.

Gli analisti militari suggeriscono che la nave stia trasmettendo dati di intelligence ad alta precisione (SIGINT) e di telemetria direttamente alle strutture di comando iraniane. Si ritiene che questo flusso di informazioni in tempo reale sia la “mano invisibile” dietro la recente precisione chirurgica dei colpi contro obiettivi di alto valore, tra cui sofisticate installazioni radar occidentali.

Sebbene la Cina descriva ufficialmente la Liaowang-1 come una nave di tracciamento spaziale per la telemetria satellitare, la sua presenza a fianco dei cacciatorpediniere Tipo 055 segnala un coinvolgimento militare molto più profondo. Rimanendo in acque internazionali, la nave opera entro i confini legali, fornendo al contempo all’Iran una visione strategica “oltre l’orizzonte” di tutti i movimenti statunitensi e alleati.

L’integrazione dei dati di navigazione cinesi Beidou e della suite di sorveglianza della Liaowang-1 ha notevolmente ridotto l’efficacia delle tradizionali contromisure di guerra elettronica. Questa partnership segna un cambiamento radicale nel panorama geopolitico, poiché Pechino fornisce occhi e orecchie per le operazioni cinetiche di Teheran senza sparare un solo colpo.

Con l’intensificarsi del conflitto, lo status di “intoccabilità” di questa nave, protetta dal diritto marittimo internazionale e da una scorta navale, rappresenta una sfida unica per i pianificatori militari occidentali. La presenza della Liaowang-1 garantisce che ogni mossa nel Golfo sia monitorata, registrata e potenzialmente condivisa con gli avversari quasi in tempo reale.