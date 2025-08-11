La Società Mutuo Soccorso di Palmi conferisce la nomina di Socio Onorario a tre professionist

La Società Mutuo Soccorso di Palmi conferisce la nomina di Socio Onorario a tre professionisti

Palmi, 11 agosto 2025 – La Società Mutuo Soccorso di Palmi ha ospitato un importante incontro-dibattito sul tema “Associazionismo e cittadinanza attiva: esperienze e prospettive”. L’evento ha visto la partecipazione di illustri ospiti e ha rappresentato un’occasione di riflessione e confronto sull’importanza dell’associazionismo nella società civile.

Dopo i saluti istituzionali del Presidente Saverio Saffioti, l’Avv. Giuseppe Saletta ha introdotto il tema oggetto del convegno, sottolineando l’importanza dell’associazionismo nella promozione della cittadinanza attiva e della partecipazione democratica.

Successivamente, l’Avvocato Luigi Cardone ha preso la parola, evidenziando come l’associazionismo sia stato da sempre un elemento fondamentale per la società civile, inoltre ha ricordato che le società di mutuo soccorso sono nate nel XIX secolo con l’obiettivo di fornire sostegno e assistenza ai lavoratori e alle loro famiglie in caso di malattia, infortunio o morte. Queste associazioni si basavano sul principio della mutualità, ovvero sulla condivisione dei rischi e delle responsabilità tra i membri, e hanno svolto un ruolo importante nella protezione sociale e nella promozione della salute dei lavoratori.

Le società di mutuo soccorso hanno accumulato una lunga esperienza nella promozione della cittadinanza attiva e della partecipazione democratica, e rappresentano un esempio di come l’associazionismo possa essere un efficace strumento per migliorare la società.

Al termine del dibattito, il Presidente Saffioti ha conferito la nomina di Socio Onorario all’Avv. Vincenzo Barca, al Prof. Dott. Giuseppe Patti e all’Avv. Francesco Cardone. I tre professionisti si sono distinti per la dedizione e l’impegno profuso nell’ambito delle loro specifiche professionalità a sostegno del prossimo.

La nomina di Socio Onorario rappresenta un riconoscimento importante per il contributo che questi professionisti hanno dato alla società e alla comunità di Palmi. La Società Mutuo Soccorso di Palmi continua così a promuovere la cittadinanza attiva e la partecipazione democratica, attraverso l’impegno e la dedizione dei suoi membri e dei suoi sostenitori.