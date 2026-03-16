La situazione del maltempo in Calabria, interventi dei Vigili del fuoco. Foto

Nel corso della notte precipitazioni diffuse hanno interessato l’intero territorio della Calabria. Dai riscontri acquisiti presso i vari Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco, non si registra al momento un incremento significativo del numero degli interventi, che si sono mantenuti complessivamente nella media, con circa 60 interventi portati a termine.



Situazione leggermente più impegnativa nei territori dei Comandi di Catanzaro e Cosenza.

Nel Comando di Catanzaro risultano 35 interventi già conclusi e 18 ancora in corso di espletamento, mentre nel Comando di Cosenza sono stati 19 gli interventi conclusi e 4 quelli ancora da effettuare.

Tra gli interventi di maggiore rilievo nel territorio cosentino si segnalano:

la rimozione di alberature pericolanti in piazzetta Spezzano a Cosenza;

un intervento in Viale Parco per danni causati dal vento ad alcuni gazebo;

nel comune di Mendicino, in via dell’Incontro, un incendio che ha interessato 24 contatori Enel installati nello stesso stabile, verosimilmente a causa di un sovraccarico dell’impianto.

Nel territorio catanzarese le squadre dei Vigili del Fuoco stanno operando principalmente per infiltrazioni d’acqua, locali allagamenti e piccoli smottamenti.

Si segnalano inoltre disagi alla viabilità in ingresso alla città di Catanzaro, dove un’autovettura è rimasta bloccata nel sottopasso all’uscita della galleria Sansinato, causando rallentamenti al traffico veicolare.

La situazione è costantemente monitorata e le squadre dei Vigili del Fuoco restano operative sul territorio per far fronte alle richieste di soccorso.