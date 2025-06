LA SCRITTRICE PISCIONERI RACCONTA LA TRILOGIA “LA SAGA DELL’ECLISSI”

Appuntamento speciale per i Caffe Letterari “Letture a sorsi” della Biblioteca comunale “Vincenzo De Cristo” di Cittanova. Sabato 7 giugno, la rassegna letteraria organizzata e promossa dall’Amministrazione comunale in collaborazione con i volontari del Servizio Civile Universale, ha ospitato la scrittrice cittanovese Katja Piscioneri.

Un’occasione imperdibile per conoscere da vicino il talento di un’autrice da anni impegnata in un percorso di scrittura coinvolgente e di grande qualità.

Un viaggio vero e proprio tra la realtà e la fantasia, sapientemente guidato da Piscioneri.

Al centro dell’incontro di sabato “La saga dell’eclissi”: una trilogia composta da “L’Aquila di Larks”, “La Maledizione di Draven” e “Il giuramento dell’Ombra”. Uno straordinario sforzo letterario diventato punto di riferimento per tutti gli appassionati del genere fantasy.

Alla presentazione dell’opera, in una sala “Orlando” gremita, hanno preso parte anche il Sindaco di Cittanova avv. Domenico Antico, l’Assessore alla Cultura avv. Rita Morano, il Presidente del Consiglio dott. Francesco Rao. Ha dialogato con l’autrice il professore Alberto De Capua, docente presso l’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria. Ha moderato l’incontro la volontaria del SCU Simona Surace.

«L’incontro con l’autrice Katja Piscioneri rappresenta un momento importante per la nostra rassegna letteraria – ha sottolineato il Sindaco avv. Domenico Antico -. Sin dall’inizio del percorso, la nostra attenzione si è concentrata sugli autori del nostro territorio, in un’opera di ricerca e valorizzazione che riteniamo fondamentale. Il talento e la sua scrittura appassionata di Piscioneri non hanno bisogno di presentazioni. Ma piuttosto rappresentano un’occasione per immergersi totalmente nella lettura di storie appassionanti e coinvolgenti. Un plauso agli organizzatori di questa rassegna e, in particolare, alle volontarie e ai volontari del Servizio Civile Universale».