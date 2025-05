La Russa “Pronti a difendere la Costituzione con la vita”

Nuovi temporali sono attesi per oggi su parte del Centrosud. La Protezione Civile ha diramato l’avviso meteo con un’allerta gialla nel Lazio, in Calabria e in Sicilia. In particolare, saranno colpite dalle piogge in Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale.