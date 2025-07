La replica. Il Pd Calabria risponde a Caputo, “Speriamo che almeno trovi il tempo di leggere ciò che firma”

“È emblematico che il vicepresidente del Consiglio regionale della Calabria, Pierluigi Caputo, per intervenire nel dibattito politico debba attendere la dettatura dal portavoce del presidente Occhiuto. Speriamo almeno che trovi il tempo per leggere ciò che firma”. Così, la presidente del Partito Democratico della Calabria, Maria Locanto, e il capogruppo in Consiglio regionale, Mimmo Bevacqua, replicano all’attacco di Pierluigi Caputo, vicepresidente del Consiglio regionale della Calabria, nei riguardi del senatore Nicola Irto, segretario del Pd calabrese.

“Questo metodo del centrodestra – continuano – conferma che il presidente della Regione governa da uomo solo al comando, chiuso nel suo cerchio magico e pronto a manovrare azioni e dichiarazioni di chi, anziché svolgere il proprio ruolo istituzionale, si limita a pronunciare parole altrui. Caputo dovrebbe ogni tanto ricordare il suo ruolo e che il Consiglio regionale è un’assemblea legislativa autonoma”.

“Lo spettacolo cui assistiamo da mesi – aggiungono – è invece quello di una propaganda a senso unico del presidente della Regione, che non risponde mai nel merito delle critiche ma si rifugia in slogan vuoti e soprattutto in attacchi personali. A questo punto, l’ansia da prestazione la mostra chi, nonostante tre anni di potere assoluto, teme ogni voce fuori dal coro e, continuando di questo passo, rimarrà in pantofole – concludono i due esponenti dem – nel suo salottino di famiglia”.

________