La replica dell’Amministrazione Comunale di Cittanova alla nota diffusa dal Circolo del PD in merito alla temporanea chiusura dell’Ufficio Postale

Quando si parla ai cittadini, il primo dovere è quello della verità. E la verità, in questo caso, è che il Comune di Cittanova — guidato dal Sindaco avv. Domenico Antico — si è attivato ben prima che qualcuno tentasse di costruire facili polemiche su un tema tanto serio come la chiusura temporanea dell’Ufficio Postale.

Già dal 14 ottobre, l’Amministrazione ha diffuso un comunicato stampa ufficiale e affisso un manifesto pubblico per informare la cittadinanza di quanto comunicato da Poste Italiane, chiarendo che la chiusura si rende necessaria per consentire i lavori di ammodernamento previsti dal progetto “Polis”, che porterà nella nostra città nuovi servizi digitali e una struttura più moderna ed efficiente.

Nel frattempo, l’Amministrazione comunale non è rimasta a guardare:

• ha contattato direttamente il Direttore delle Filiali, dr. Giuseppe Fusco, aprendo un confronto istituzionaleanche grazie anche alla disponibilità della CISL, per rappresentare le difficoltà della popolazione, in particolare dei pensionati e delle persone non automunite;

• ha offerto a Poste Italiane locali alternativi comunali per ospitare temporaneamente l’ufficio postale, proposta che purtroppo non è stata accolta dall’Azienda;

• ha richiesto formalmente che a Taurianova venga istituito uno sportello riservato agli utenti di Cittanova;

• e soprattutto, per venire incontro ai cittadini, ha immediatamente istituito un servizio navetta gratuito, operativo dal 3 all’8 novembre, con partenze ogni ora dal Corso Italia per raggiungere l’Ufficio Postale di Taurianova.

È dunque fuorviante e pretestuoso sostenere che il Comune sia rimasto in silenzio o inerte.

L’Amministrazione ha agito con serietà, tempestività e senso di responsabilità, senza cercare visibilità politica ma tutelando concretamente i cittadini.

Chi oggi parla di “atteggiamento arrendevole” probabilmente non ha letto — o ha preferito ignorare — gli atti, i documenti e le azioni già compiute, limitandosi a un comunicato che sa più di ricerca di scena che di reale interesse per la comunità.

Sappiamo che la chiusura temporanea dell’Ufficio Postale rappresenta un disagio, ma è un sacrificio momentaneo che consentirà a Cittanova di dotarsi di un servizio più moderno ed efficiente, all’interno di un progetto nazionale che riguarda centinaia di Comuni italiani.

E come sempre, questa Amministrazione continuerà a difendere i diritti dei cittadini, non con slogan o proclami, ma con atti concreti e fatti documentati.

Cittanova merita una politica che costruisce, non che divide.

E mentre qualcuno si affanna a rincorrere la polemica, noi continueremo a lavorare – con serietà e trasparenza – per garantire ai nostri cittadini servizi migliori, dignità e attenzione quotidiana.