La Reggina vola: Adejo trascina, Barillà firma la vittoria. Tutti al Granillo domenica, spingiamo la Reggina al vertice

Di Clemente Corvo

La vittoria di ieri contro la Gelbison ha proiettato la Reggina in zona promozione, trovandosi ora a ridosso del vertice della classifica. La gara è stata giocata con grande intensità e determinazione da parte di tutti i giocatori, sia titolari che subentrati, che hanno dato il massimo per portare a casa i tre punti.

In particolare, la prestazione di Daniel Adejo è stata eccezionale. Nella circostanza, Adejo è stato il capitano della squadra ed è stato un vero leone in campo, una bandiera per la Reggina, che ha lottato con grinta e passione su ogni pallone. È stato veramente impressionante vedere come Adejo abbia trascinato la squadra con la sua determinazione e la sua esperienza.

Ma è proprio questo il punto: come mai nelle tante partite del girone di andata Adejo restava seduto in panchina, dando posto a qualche altro giocatore che non aveva assolutamente i suoi minimi valori di attaccamento alla maglia amaranto? È stato veramente mortificante vedere le tante partite senza Adejo in campo, che nell’annata precedente insieme a Domenico Girasole avevano composto i centrali difensivi più forti del campionato.

Il momento clou è arrivato all’ottantanovesimo minuto, quando il capitano Nino Barillá, entrato in campo tre minuti prima, ha siglato la rete dell’uno a zero che ha sancito la vittoria della Reggina. Da vero leader, Barillá si è preso la palla, l’ha posizionata sul dischetto e con un tiro preciso ha firmato la rete della vittoria. Un ingresso da protagonista per il capitano, che ha dimostrato ancora una volta la sua classe e la sua capacità di fare la differenza.

Domenica prossima, lo scontro diretto con il Savoia sarà l’occasione giusta per confermare la propria posizione di forza e avvicinarsi ancora di più alla vetta. La squadra è pronta, i tifosi sono pronti, ora è il momento di dare il massimo e portare a casa i tre punti.

Riempiamo il granillo!

Domenica prossima, contro il Savoia, è il momento di riempire il granillo e spingere tutti insieme la Reggina al vertice della classifica! La squadra ha bisogno del sostegno di tutti i tifosi per raggiungere questo obiettivo. Non mancate, sarà una partita da ricordare!

La gradinata che torna a vivere!

Sarebbe fantastico se la società decidesse di riaprire la gradinata dello stadio, dando ai tifosi la possibilità di tornare a vivere la partita in un’atmosfera unica e calorosa.

Un invito alle scuole: venite a sostenere la Reggina!

Sarebbe opportuno invitare le scuole non solo della città di Reggio Calabria, ma anche della fascia tirrenica e ionica e di tutta la Piana di Gioia Tauro a venire a sostenere la squadra. Un evento sportivo può essere un’ottima occasione per promuovere lo spirito di squadra, la passione e il fair play tra i giovani. Non mancate, domenica prossima sarà una partita da ricordare!