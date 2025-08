La Reggina è nostra: abboniamoci e portiamola in Serie C

DI CLEMENTE CORVO

La Reggina è pronta a tornare in Serie C e la campagna abbonamenti 2025-2026 è il primo passo per raggiungere questo obiettivo. Con l’arrivo di Adriano Montalto, il reparto offensivo della squadra è stato ulteriormente rinforzato e la società può dire di aver completato i vari reparti mettendo a disposizione di Mister Trocini un organico fortemente competitivo.

*Un’intera rosa titolare*

Quest’anno, nella rosa della Reggina, non esiste una squadra titolare, ma bensì un’intera rosa titolare pronta a scendere in campo a seconda delle scelte del mister. L’obiettivo è quello di lottare ogni partita fino in fondo e portare a casa sempre i tre punti, sia in casa che in trasferta.

*Il girone I: la Reggina è la favorita*

Il girone I della Reggina è stato ufficialmente stilato, e per come si prevedeva tolto lo spauracchio relativo alle due competitor Scafatese e Nocerina, la Reggina è certamente la pretendente alla vittoria del campionato. Con un lavoro serio e certosino della società e l’impegno di tutti i dirigenti, ci sono tutti i presupposti favorevoli per un campionato di successo.

*La campagna abbonamenti: “Cuore Amaranto della Reggina”*

Oggi si apre la campagna abbonamenti 2025-2026, “Cuore Amaranto della Reggina”. Gli abbonamenti sono fondamentali per riempire lo stadio Granillo e sostenere la squadra in ogni partita. I tifosi sono considerati di notevole importanza per il successo della squadra e la città di Reggio Calabria.

*Uniamoci tutti per il successo della Reggina*

Perciò, uniamoci tutti, tifosi di Reggio Calabria, della piana di Gioia Tauro e di tutta la provincia, ad essere sempre presenti e acquistare un abbonamento per incitare la squadra. Tutti insieme, quest’anno, se siamo uniti e compatti, arriveremo in Serie C.

Acquistiamo il nostro abbonamento ora e sosteniamo la Reggina!