Approdo Calabria

La Redazione di Approdo Calabria si stringe al dolore della famiglia Pioli per la perdita del caro Orlando

Suocero del direttore di Approdo Calabria Luigi Longo

Gen 31, 2026 - redazione

La Redazione di Approdo Calabria si stringe al dolore della famiglia Pioli per la perdita del caro Orlando Pioli, suocero del Direttore Luigi Longo.

A tutti loro, ai figli Marcello e Marilena, ai nipoti ed i parenti vanno le nostre più sincere e sentite condoglianze raccolti in un forte abbraccio.

I funerali si svolgeranno domani, domenica 1 febbraio a Gioia Tauro presso la Chiesa del Duomo alle ore 16

