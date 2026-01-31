La Redazione di Approdo Calabria si stringe al dolore della famiglia Pioli per la perdita del caro OrlandoSuocero del direttore di Approdo Calabria Luigi Longo
Gen 31, 2026 - redazione
La Redazione di Approdo Calabria si stringe al dolore della famiglia Pioli per la perdita del caro Orlando Pioli, suocero del Direttore Luigi Longo.
A tutti loro, ai figli Marcello e Marilena, ai nipoti ed i parenti vanno le nostre più sincere e sentite condoglianze raccolti in un forte abbraccio.
I funerali si svolgeranno domani, domenica 1 febbraio a Gioia Tauro presso la Chiesa del Duomo alle ore 16