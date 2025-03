La polizia intensifica i controlli in alcuni territori calabresi, diversi i risultati ottenuti

Il Partito democratico della Calabria contesta con forza la decisione di sospendere il trasporto per i pazienti emodializzati nei Distretti sanitari di Catanzaro e Soverato. «Privare 150 malati cronici di un servizio essenziale – affermano in una nota i dem calabresi – è un atto ingiustificabile e inaccettabile, che si traduce in un abbandono istituzionale […]