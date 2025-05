Con l’inizio della bella stagione, la Polizia di Stato ha implementato le attività di prevenzione del fenomeno infortunistico sulle strade connesso, in particolare, all’assunzione di alcool o di sostanze stupefacenti o psicotrope, con l’impiego sul territorio catanzarese di equipaggi della Polizia Stradale.

In particolare, nella nottata dello scorso di sabato, nell’area ricadente nel territorio provinciale si Catanzaro, sulla Strada Statale 106, è stato effettuato un servizio di controllo del territorio per il contrasto delle così dette Stragi del sabato sera, finalizzato alla verifica delle condizioni psicofisiche dei conducenti di veicoli, alterate dall’uso di sostanze stupefacenti, psicotrope o sotto l’influenza dell’alcool che ha visto la partecipazione di due pattuglie appartenenti alla Sezione Polizia Stradale di Catanzaro e di personale dell’Ufficio Sanitario Provinciale della Questura.

L’attività, inserita in un calendario nazionale redatto dal Servizio Polizia Stradale e organizzata localmente in collaborazione con la Questura di Catanzaro, ha visto la presenza di personale del Compartimento ANAS di Catanzaro che ha provveduto a creare un restringimento di carreggiata all’altezza del posto di controllo garantendo agli utenti in transito ed agli operatori impegnati di operare in assoluta sicurezza.

Nel complesso, l’attività svolta, che mira precipuamente alla prevenzione di comportamenti pericolosi e all’educazione alla guida sicura, ha portato al controllo di 22 veicoli, con 34 persone identificate di cui 22 sottoposte a controllo con etilometro e 2 a drug test. Inoltre, sono state rilevate 3 violazioni al Codice della Strada.

Nel pomeriggio di domenica è stato effettuato un ulteriore servizio straordinario di controllo del territorio, che ha interessato la Strada Statale 109 quater della Sila, nel corso del quale sono stati controllati 9 veicoli, di cui 4 motoveicoli, con 10 persone identificate. Inoltre, sono state rilevate 3 infrazioni al Codice della Strada e ritirate 2 carte di circolazione.

Prosegue l’impegno della Polizia Stradale volto a scoraggiare e prevenire la guida in stato di ebbrezza che continua a rappresentare una delle principali cause di incidentalità.