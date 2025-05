La Polizia di Stato arresta in flagranza di reato due persone per detenzione a fini di spaccio di cocaina

Nel pomeriggio dello scorso 12 maggio personale della Squadra Volante ha tratto in arresto in flagranza del reato di detenzione a fini di successiva vendita due persone, un uomo ed una donna, in quanto trovati in possesso di 97 grammi di cocaina, suddivisa in 73 dosi di svariate dimensioni, occultati nelle vicinanze di una rivendita ambulante di ortofrutta, sita in località Alli, utilizzata quale “copertura” dell’attività illecita.

Gli Agenti delle Volanti hanno potuto osservare il movimento di persone, tutte note quali assuntori di sostanze stupefacenti, che si approssimavano alla rivendita di ortofrutta, i cui contatti con i venditori apparivano essere fugaci e mai finalizzati all’effettiva compravendita di prodotti agricoli.

A seguito dell’intervento dei poliziotti, è stato individuato il luogo di occultamento della sostanza stupefacente ed i due venivano colti nel mentre si apprestavano a prelevare alcune dosi per la successiva cessione a terzi.

La natura della sostanza stupefacente, che è stata posta sotto sequestro, è stata confermata dalle analisi di laboratorio narcotest eseguite da personale del Gabinetto Provinciale della Polizia Scientifica.

All’esito dell’udienza di convalida svoltasi innanzi al Gip di Catanzaro, entrambi sono stati destinatari dell’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari

Il procedimento pende nella fase delle indagini preliminari.