La Pocura apre un’inchiesta per la 37enne morta in Pronto Soccorso

La Procura di Lamezia Terme ha aperto un’inchiesta per accertare eventuali responsabilità mediche in relazione al decesso di una donna di 37 anni, Laura Berlingeri. Come ricostruito nell’esposto presentato dai familiari, la donna si era recata al Pronto soccorso dell’ospedale lametino il 29 dicembre scorso, accusando forti dolori al torace, ma veniva dimessa in giornata, nonostante dall’elettrocardiogramma fossero emerse anomalie. Lo riporta AdnKronos. La paziente effettuava un secondo accesso in pronto soccorso nelle ore successive quando, tuttavia, era già in arresto cardiocircolatorio; dopo poco, ne veniva constatato il decesso. La Procura ha disposto l’autopsia, utile a chiarire le cause della morte e gli eventuali profili di responsabilità.