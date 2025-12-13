La musica è una potente medicina per corpo e mente, migliora il benessere fisico grazie all’emozioni che trasmette

La musica è un potente rimedio contro ogni male che ci affligge, Beethoven disse una volta che “La musica è una rivelazione, più alta di qualsiasi saggezza e di qualsiasi filosofia”, e così è, una “potente medicina”. Essa è un fluido in divenire attraverso un linguaggio universale che ci porta nella stessa vita da un’emozione all’altra e mentre la si ascolta con delicatezza e passo di danza entriamo in un’altra vita, in un altro tempo, come se fossimo altrove.

Federsanità Anci Calabria ha organizzato insieme al Conservatorio Statale di Musica Pyotr Ilyich Tchaikovsky di Catanzaro che insieme, un importante progetto, una “medicina per il corpo” per trattare ansia, depressione, dolore, disturbi neurologici come Alzheimer, Parkinson, ictus.

Il titolo dell’iniziativa è “La musica, un’emozione che cura”, un tour che porterà negli ospedali calabresi la musica. Il Presidente di Federsanità ANCI Calabria Giuseppe Varacalli, esprime soddisfazione per l’attuazione di questo progetto e ringrazia la dirigenza del Conservatorio Tchaikovsky per la sensibilità dimostrata, “la musica è una medicina importante da abbinare alle cure tradizionali, il suo bugiardino è scritto sul pentagramma con note e chiavi di violino, serve a tutti, ai pazienti, ai loro parenti, ma anche ai tanti operatori sanitari che spesso in condizioni difficili, dimostrano responsabilità e abnegazione. La musica ha il potere di guarire l’anima e il corpo. È un’arma contro lo stress, l’ansia e la depressione, per questo abbiamo ritenuto importante iniziare questa collaborazione.”

“Accogliamo con grande entusiasmo questa collaborazione con Federsanità ANCI Calabria, perché rappresenta in pieno la missione culturale e sociale del nostro Conservatorio. Portare la musica negli ospedali significa creare spazi di sollievo, bellezza e umanità proprio dove ce n’è più bisogno. I nostri studenti e i nostri maestri partecipano con convinzione e senso di responsabilità, consapevoli che il linguaggio musicale è capace di raggiungere le persone in un modo unico, anche nei momenti più delicati. Siamo orgogliosi di poter contribuire a un’iniziativa che unisce arte, cura e comunità, e che dimostra come la musica possa essere un gesto concreto di vicinanza e di speranza” dice Valentina Currenti direttore del conservatorio.

Grande entusiasmo da parte delle Direzioni di ASP, AO ed AOU con le quali si è immediatamente creata una forte sinergia operativa per iniziare la programmazione.

Si inizierà il 15 dicembre con due concerti, il primo allé 10:30 presso il Bianchi Melacrino di Reggio Calabria, dove si esibirà il “Trio Tchaikovsky”, che si esibirà pure nel pomeriggio alle 16:30 presso l’AOU Renato Dulbecco.

Il 16 alle 10:30, si proseguirà all’Ospedale di Crotone con l’esibizione di un “Ensamble fi fiati” diretto dal Maestro Damiano Morise.

Il 19 sempre alle 10:30 si esibirà il Maestro Francesco Loccisano presso l’Ospedale di Locri ed il 12 gennaio, nuovamente il “Trio Tchaikovsky” si esibirà presso l'”Officina della Cultura e della Creatività del Reventino”, Soveria Mannelli.

Per le altre strutture è in corso la programmazione delle date, il tour si concluderà nel mese di maggio.