La magia del Natale accende Borgo Croce, dove la favola del Natale prende vita

Borgo Croce si trasforma nel Villaggio di Natale: dal 7 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, dopo il successo

delle ultime due edizioni, che hanno accolto oltre 30.000 visitatori, Borgo Croce è pronto a brillare

nuovamente con il Villaggio di Natale 2025, un appuntamento imperdibile per famiglie, bambini e amanti

dell’atmosfera natalizia.

L’evento prenderà il via il 7 dicembre alle ore 17:00, con la cerimonia inaugurale, l’accensione dell’albero e

delle luminarie e l’arrivo scenografico di Babbo Natale accompagnato dagli elfi. Un momento suggestivo

che aprirà un mese di magia, spettacoli e tradizione.

Per Famiglie e Bambini

“Un emozione per ogni sorriso.”

“Qui il Natale è più Natale.”

Cosa troverai al Villaggio di Natale

La Casa di Babbo Natale, per incontri e foto

Mercatini artigianali con prodotti tipici e idee regalo

Area food & drink con dolci, specialità locali e vin brulé

Spettacoli, musica e animazione ogni weekend

Laboratori creativi per bambini

Aree selfie e installazioni luminose

Un’esperienza per tutti

Il Villaggio di Natale di Borgo Croce si conferma tra gli eventi più attesi dell’inverno: un luogo dove luci,

suoni e colori si fondono creando un’atmosfera unica, perfetta per vivere momenti indimenticabili.

Date e orari

Dal 7 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026

Aperto tutti i giorni dalle 17:00, con eventi speciali nei weekend e nelle festività.

Evento realizzato in collaborazione con:

AGL Consulting srl

OHS services di Mario Minniti

Puliservice srl