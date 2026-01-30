La lettera di una testimonianza di buona sanità nella Piana di Gioia Tauro, “hanno fatto di tutto per salvarmi la vita”

Riceviamo e pubblichiamo

Buongiorno direttore mi chiamo Rizzo Carmine nativo di Varapodio ma residente in Rizziconi vorrei segnalare alla vostra attenzione un caso di eccellente Sanità. Nella giornata di Mercoledì 21 gennaio 2026 dopo aver preso un antibiotico mi sono sentito male con perdita dei sensi ,immediatamente sono stato trasportato in Schoc anafilattico, giunto all’ospedale di Gioia Tauro al PS i presenti dottori , infermieri che non conosco i loro nomi, con grande fermezza ed elevata professionalità si sono immediatamente adoperati per salvarmi la vita , quel giorno sono nato la 2 volta , dopo aver stabilizzato dall’infarto in corso con altrettanta celerità immediata il servizio 118 mi ha trasportato al GOM di Reggio Calabria presso l’unità di terapia intensiva cardiologica dov’è sono stati eseguiti altri controlli ed anche qui la

Professionalità la celerità di tutto hanno fatto sì che potessi restare vivo. Per me Direttore vi è stato un miracolo devoncome minimo ringraziare queste persone capaci professionali ma sopratutto umane, sensibili anche con i miei familiari descrivendo quanto Successo. Grazie Rizzo Carmine