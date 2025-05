La lettera della premier Giorgia Meloni alla famiglia di Walter Schepis, “manca l’amico e manca più che mai”

Cara Mariella, caro Franco,

queste giornate di maggio sono segnate da tante ricorrenze dolorose che hanno tracciato la storia della nostra Nazione. Tutte rivestono un significato molto particolare. A maggio, però, ho un appuntamento veramente speciale per me, quello con il ricordo indelebile di Walter.

Manca l’amico e manca, più che mai, l’avversario leale, talmente sincero e cristallino da poter fare affidamento sull’espressione delle sue idee per verificare le mie posizioni, un confronto troppo prezioso che faceva bene a tutta la comunità.

Lo ricordo con affetto e gratitudine. Lo stesso affetto e la stessa gratitudine che esprimo nei confronti della vostra bella famiglia perché mi onorate della vostra amicizia.

Un caro saluto a voi e uno, intensissimo, lassù in alto a Walter. Vi abbraccio con affetto.

Giorgia Meloni

