La grande attesa a Cittanova. Cosimo Papandrea apre la XXIV Festa Nazionale dello Stocco, in attesa della sagra e del concerto di Fedez

Il conto alla rovescia per la XXIV Festa Nazionale dello Stocco di Cittanova è già iniziato. Un’attesa piena di entusiasmo che, quest’anno, è alimentata da un programma artistico e culturale d’eccezione, immaginato per celebrare il lungo percorso svolto dall’evento in oltre due decenni di attività. L’appuntamento clou è previsto per il 12 agosto in viale Campanella con lo spettacolo di Fedez (ingresso libero). Il 12 agosto spazio anche alla celebre Sagra.

Ad aprire le attività, come anteprima partecipata ed entusiasmante, il concerto di Cosimo Papandrea il 10 agosto in piazza Calvarioalle ore 22,00.

Un’apertura magnifica nel segno della tradizione, della coesione sociale e della condivisione.

Cosimo Papandrea è ospite molto amato dal territorio e la sua musica è capace di raccontare emozioni e storie della Calabria più autentica.

La XXIV edizione della Festa Nazionale dello Stocco, organizzata e promossa dalla Pro Loco di Cittanova con il sostegno dello Sponsor Ufficiale Stocco&Stocco, è patrocinata e sostenuta anche dal Comune di Cittanova. A sostenere il progetto anche la Regione Calabria, il Consiglio Regionale della Calabria, Calabria Straordinaria. Confermata la partnership con la realtà norvegeseTørrfisk fra Lofoten IGP (concorzio che ha ottenuto il sigillo di qualità IGP per lo stoccafisso delle Isole Lofoten).

Il ricco programma che chiude il cerchio su un progetto culturale tra i più significativi dell’estate calabrese: il momento attesissimo è fissato per il 12 agosto con lo spettacolo di Fedez.

Anche per il 2025 il tratto distintivo della Festa Nazionale dello Stocco sarà la qualità: nella proposta ricreativa, sociale e culturale, nell’organizzazione, nell’accoglienza del grande pubblico.