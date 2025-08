La giovanissima ballerina rosarnese Maria Rosa Catalano è stata ammessa all’Accademia nazionale di danza di Roma. A prepararla per l’importante audizione sono state le sue insegnanti Daniela Ruggero e Gabriella Cutrupi, del liceo coreutico Vito Capialbi di Vibo Valentia, dove Maria Rosa si è diplomata un mese fa con il massimo dei voti. E’ stata un’audizione impegnativa, ma Maria Rosa l’ha superata, e da settembre potrà frequentare un istituto di alta formazione culturale, per conseguire il diploma accademico di primo livello di danza classica. La sua passione nasce da piccola quando comincia a compiere i primi passi sulle punte nella scuola Like Dance di Marina Belfiore, (per dieci anni), che le ha consentito di partecipare oltre ai saggi annuali anche ai campionati regionali, vincendo tantissime gare e quelli italiani a Rimini, conquistando il terzo posto a livello nazionale. La giovane ballerina ha poi studiato per due anni con le insegnanti Francesca Spataro e Gabriella Cutrupi, ed è entrata a far parte della compagnia “Reverse Ballet Company” e della Scuola di recitazione della Calabria, partecipando ad alcuni cortometraggi prodotti dal Giffoni Film Festival. Nel corso degli anni, Maria Rosa ha ballato anche sul palco di diversi teatri calabresi e siciliani. La diciottenne si è esibita al teatro Cilea di Reggio Calabria con il corpo di ballo “Sintesi” del maestro Armando Gatto all’opera lirica “Adriana Lecouvreur”, al teatro Alfonso Rendano a Cosenza nello spettacolo dedicato a Giacomo Puccini “Le Immortali Amate” e al teatro greco di Taormina nella rappresentazione “Il Lago dei Cigni” diretta dal maestro Pietro Gorgone. Il suo talento l’ha portata a ricevere tanti premi e sette borse di studio. Ha ricevuto la medaglia al talento dal maestro Raffaele Paganini al “Giovani Talenti Dance Festival” a Napoli e una borsa di studio al 100% a Catania, per la selezione nazionale allo spettacolo “Lo Schiaccianoci”.