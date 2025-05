La Fondazione Pina Alessio Onlus e Agire Sociale News annuncia il lanciano ufficiale della campagna di raccolta fondi “Io Aderisco!”

La Fondazione Pina Alessio Onlus, in collaborazione con Agire Sociale News, annuncia il lancio ufficiale della campagna di raccolta fondi intitolata “Io Aderisco!”, finalizzata alla realizzazione di un Centro Socio-Culturale dedicato alla memoria della Dottoressa Pina Alessio, prematuramente scomparsa.

Il nuovo Centro rappresenterà un punto di riferimento per la comunità locale, promuovendo valori di ascolto, accoglienza, integrazione, cultura e solidarietà. Si tratta di uno spazio di incontro, crescita e rafforzamento dei legami sociali, pensato per favorire l’inclusione e il benessere collettivo.

L’iniziativa nasce da un’attenta analisi delle esigenze sociali e culturali del territorio, con l’obiettivo di creare un luogo che possa diventare un motore di sviluppo e coesione. La realizzazione del Centro Pina Alessio rappresenta un sogno condiviso, reso possibile grazie al sostegno di cittadini, aziende e istituzioni.



Per contribuire alla realizzazione di questo importante progetto, si invitano tutti a effettuare donazioni

tramite bonifico bancario o bollettino postale:

•Bonifico bancario:

IBAN: IT88G0306967684510749159209

Intestato a: Fondazione Pina Alessio Onlus