La Follia. Reggio Calabria, minacce tra automobilisti. La Polizia Locale sequestra mazza da baseball e mini catana

Nella mattinata di ieri , a seguito di un alterco tra due automobilisti, una pattuglia di polizia locale che si trovava in un normale servizio di pronto intervento sulle bretelle Calopinace, sventava un’aggressione che stava per essere perpetrata con una mazza da baseball.

La pattuglia infatti, notava un automobilista che aveva costretto un altro veicolo a fermarsi, ritenendo il conducente responsabile di una manovra errata. Il malintenzionato, dopo essere sceso dalla propria autovettura impugnando una mazza da baseball, minacciava l’altro automobilista in maniera veemente. Il personale di polizia locale riusciva a disarmare l’aggressore ed evitare il peggio. Sul posto, allertate via radio, giungevano nell’immediatezza, a supporto, altre pattuglie di polizia locale che a seguito di perquisizione veicolare a carico del possessore della mazza, rivenivano una mini catana ed un altro oggetto atto ad offendere.

Dopo le formalità di rito e dopo aver escusso la parte offesa, l’uomo che aveva brandito la mazza da baseball, veniva denunciato per minaccia aggravata, violenza privata e porto di armi o oggetti atti ad offendere.

Gli oggetti rinvenuti venivano sottoposti a sequestro a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Il procedimento si trova in fase di indagine e a carico dell’indagato, un reggino di 34 anni, vige la presunzione di innocenza fino al sentenza definitiva.