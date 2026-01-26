La follia. Non si ferma all’alt dei Carabinieri e fugge nonostante avesse in auto la figlia minorenne, rischiando di provocare anche un incidente

Non si è fermato all’alt dei carabinieri nonostante in auto con lui viaggiasse la figlia minorenne ed è fuggito inseguito dai militari, urtando anche una vettura in marcia.

Per questo motivo, un uomo è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Cirò Marina per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per guida senza patente con recidiva nel biennio.

L’episodio ha avuto inizio in via Roma quando l’uomo, alla guida di un’utilitaria, ha ignorato l’alt imposto ed ha accelerato bruscamente.

Ne è nato un inseguimento per le vie principali del centro abitato. Durante la fuga, il conducente ha urtato un’altra autovettura che procedeva regolarmente rischiando di provocare un incidente dalle conseguenze imprevedibili. I carabinieri sono poi riusciti a bloccare l’auto e immobilizzare il conducente.

Dopo l’arresto, e a conclusione del giudizio per direttissima, l’Autorità giudiziaria ha applicato nei confronti del soggetto la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Pg, con l’obbligo di presentarsi per tre volte al giorno dai carabinieri di Cirò Marina.