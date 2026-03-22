LA DOMOTEK VINCE IL PRIMO, REGGIO EMILIA LA RIBALTA.UNO A ZERO PER LA CONAD NELLA SERIE DI FINALE

La Conad Volley Tricolore Reggio Emilia si aggiudica la prima sfida di finale per la Serie A2.

Questo successo palesa quanto sia stata clamorosa la vittoria degli amaranto in Coppa Italia Del Monte.

Palesa, altresì, quanto la serie sia aperta.

Reggio era partita meglio vincendo il primo set.

Con maggior precisione ed la giusta cattiveria nei break decisivi, la Conad è riuscita a ribaltarla.

Ricordiamo che, la serie è apertissima ed oggettivamente lunga: si gioca al meglio delle tre gare su cinque.

Ricordiamo inoltre, per dovere di cronaca che, chi perderà la serie in questione non verrà eliminato ma, ripartirà la corsa playoff con un nuovo inserimento in griglia a partire dalle semifinali.

La Domotek, proverà a pareggiare i conti domenica 29 marzo alle ore 18 al Palacalafiore

La cronaca:

Inizio molto combattuto.

Chevalier parte carico.

Mazzon si fa rispettare sotto rete.

Zappoli risponde per la Domotek.

7-7 ad inizio gara.

Un doppio errore al servizio, pone la sfida ancora in parità.

La pipe di Chevalier rimanda in vantaggio i locali.

Si scatena Laganà che distrugge la difesa altrui.(12-13).

Il coro Domotek-Domotek riecheggia al PalaBigi.

Un recupero clamoroso di De Santis tiene una palla viva con Enrico Zappoli che finalizza.(15-16).

Reggio Emilia la pareggia ancora dopo l’errore al servizio calabrese.

Laganà riporta in auge Reggio con la palla che finisce in mezzo al pubblico, una forza inaudita.

Il più due lo firma Enrico Lazzaretto.

Un errore sotto rete fa decollare sul più 3 i reggini.(16-19 e primo time-out emiliano).

Dopo lo stesso, Mian non riesce a pungere(16-20).

Laganà sigla il 16 a 21 per il nuovo time-out della Conad.Determinante Simone Rigirozzo nell’allungo.

Presta sigla un punto basilare(6 set point per Reggio).

Mian annulla il primo.

Reggio Emilia è imprecisa, sbaglia il servizio ed il primo set, termina 25 a 19 per gli amaranto.

La Conad parte bene nel secondo con Rocco Barone scatenato(3-0)

Una grande difesa di Saverio De Santis carica la Domotek, Zappoli vince la lotta sotto rete per il primo punto nel set.

4-4 ad inizio set.

La Domotek con Zappoli vola ancora avanti, risponde Mian con il punto del pari.

Lazzaretto è fenomenale in esecuzione.(5-6).

Reggio Emilia la ribalta, vola sul 9 a 6 provocando il primo time-out di mister Antonio Polimeni.

Molto bene Lazzaretto sotto rete per il nuovo punteggio di parità.

Mian prova a scatenarsi e firma l’undici a nove.

La pipe di Lazzaretto è una sentenza e la Domotek insegue.

Rigirozzo, anche lui, fa un grandissimo lavoro a muro.

Barone, ben servito da Santambrogio, si fa valere per gli emiliani.

Zappoli azzecca la diagonale e la Domotek rimane in scia sul meno due.

Dopo un errore al servizio, la Domotek ruggisce con un lungo linea del capitano Laganà e la rincorsa continua.

L’azione più bella del set, arriva poco dopo: Davide Saitta è protagonista di due recuperi d’antologia, Laganà finalizza ed è meno uno.

La gara diventa palpitante: dopo un batti e ribatti da urlo, con Saitta ancora splendido, è ancora Laganà a firmare il punto del 15 pari.

Il muro di Mazzon, dopo un time-out dei locali firma il nuovo vantaggio del Reggio Emilia.

Lazzaretto è spettacolare con una diagonale da sogno che vale il nuovo pari e firma, poco dopo, una colpo da maestro che vale il vantaggio.

L’errore al servizio amaranto riporta pari la Conad.

In riscossa la Conad che firma un break, vola avanti sul 20 a 17 e cambia le carte in tavola immediatamente provocando il time-out degli ospiti.

La Conad vola sul più 4.

Zappoli non ci sta per il 21 a 18.

La pipe di Mazzon è devastante.(22-18).

Reggio Emilia ne ha di più, prima il 23-20.

Laganà e soci non mollano fino in fondo.

Il set point è per la Conad.(24-20).

Zappoli sigla il 24-21.

Mian la chiude sul 25 a 21.(è uno a uno complessivo).

Chevalier apre le danze nel terzo set.

Equilibrio ad inizio set.

Mian prova a spingere sul più due.

Reggio insegue con la pipe di Lazzaretto(8-6).

Mazzon allunga ancor di più per la Conad.

Santambrogio aumenta in ritmi e Nicolas Sighinolfi firma il primo vero break del terzo set.(10-6).

La Domotek reagisce con il primo tempo di Luca Presta.

Mian, è spietato, Reggio Emilia sembra aver preso il controllo della gara.

Il tocco di sinistro di Chevalier allontana ancor di più la Conad.(12-9).

E’ ancora Mazzon il condottiero: è 14 a 9 per il nuovo time-out reggino.

Zappoli esce bene dal time-out.(14-10).

Mazzon è realmente scatenato, il divario si allarga sul 16 a 11.

La Conad è in volo 19-13.

Mister Polimeni si gioca la carta Motta che realizza il punto del 19-14.

Esordio anche per Matteo Mancinelli.

Troppi errori della formazione ospite.

Il set point lo scrive Sighinolfi a muro.

L’errore reggino chiude un terzo set tutto in salita: la Conad vola avanti 25 a 17, ed è 2-1.

La Conad parte meglio anche nel quarto set:a punto Barone.

Lazzaretto pareggia i conti.

Equilibratissimo il set.

6-6 con tante belle giocate.

Mian dalla seconda rimanda in vantaggio i locali.

Lo stesso Mian firma l’ace che fa involare ancora la Conad.

Al ritorno dal time-out è ancora Mian ed ancora ace.

La Domotek impatta con Rigirozzo sul 13 pari.

La Conad riparte determinata:importante il 18 a 16 grazie ad un nuovo ace di Chevalier.

Lo stesso Chevalier si ripete con l’ace del 19 a 16 al rientro dal time-out.

La pipe dello stesso numero 4 è devastante(21-16).

Mian mette palla a terra per il 22 a 18.

Ancora Mian sigla il 23 a 19.

Tanti errori sul finale.

La Conad vince, usufruendo degli errori finali amaranto la prima della serie.

Termina 3-1, 25 a 19.

Conad Reggio Emilia-Domotek Volley Reggio Calabria

(19-25,24-21,25-17,25-21)

Conad:Bertoni,Signorini,Chevalier 14,Marini,Scaltriti,Barone 4,Mian 21,Alberghini 1,Catellani Zecca,Mazzon 16,Sant’Ambrogio 2.

Domotek:De Santis,Mancinelli,Spinello,Guarienti Zappoli 15,Lopetrone,Saitta 3,Motta 1,Innocenzi,Ciaramita,Laganà 15,Lazzaretto 17,Rigirozzo 3,Parrini 1.

Arbitri David Kronak e Andrea De Nard.