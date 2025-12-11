La deliese in finalissima: La città di Delianuova è in festa

DI CLEMENTE CORVO

La città di Delianuova è in festa! La Deliese, la squadra di calcio cittadina, ha conquistato il pass per disputare la finale di Coppa Italia dilettanti dopo aver battuto la Virtus Rosarno, presso lo stadio lo Presti di Palmi con il risultato di 2 a 1 dopo i tempi supplementari.

La semifinale è stata un vero e proprio trionfo per la Deliese, che ha dimostrato grande determinazione e spirito di squadra nonostante la differenza di categoria con la squadra avversaria. La prestazione della squadra è stata veramente ottimale e ha lasciato tutti senza fiato.

Da evidenziare che per questa importante gara è stato designato un commissario di Campo di grande spessore di grande esperienza il signor Fabio Nicoli.

La città di Delianuova, con i suoi tremila abitanti, è famosa per la sua dolcezza e per i suoi torroni della rinomata ditta Scutellà, conosciuta in tutto il mondo. Quest’anno, il Natale e le festività di Capodanno saranno ancora più dolci per la Deliese e per tutta la città.

La finale di Coppa Italia dilettanti si svolgerà il prossimo 4 gennaio contro la DB ROSSOBLU CITTÀ DI LUZZI in un campo neutro ancora da stabilire. La Deliese ha conquistato il diritto di partecipare alla finalissima di Coppa Italia dilettanti, un risultato storico per la squadra e per la città.

Tutta la città è orgogliosa della propria squadra e in effetti durante il periodo festivo, durante le festività patronali, con la Riffa che si fa in città, dove parteciparono tutti acquistando i relativi biglietti, mantengono la competizione annuale della propria squadra. Quindi, un eventuale Vittoria in Coppa Italia sarà una vittoria di tutta la città di Delianuova, non soltanto della squadra o della società.

La città di Delianuova si sta già mobilitando per organizzare un grande seguito alla squadra e per sostenere i giocatori nella loro impresa. La Deliese è una squadra che si è sempre distinta per la sua passione e la sua determinazione, e quest’anno non fa eccezione.

La società sportiva della città è sana e forte, e i giocatori sono motivati a portare a casa la prestigiosa coppa. La Deliese è una squadra che rappresenta la città di Delianuova e la sua comunità, e ha sempre ricevuto il sostegno della comunità.

Il 4 gennaio sarà un giorno speciale per la città e per tutta la comunità, e sarà un plebiscito di sostegno alla squadra. La Deliese è pronta a scrivere la storia e a portare a casa la Coppa Italia dilettanti.

La finale di Coppa Italia dilettanti è un grande risultato per la Deliese, un grande risultato per la Deliese e per tutta la città di Delianuova. È un momento di grande orgoglio e di celebrazione, e sarà un giorno che resterà nella memoria di tutti i cittadini.

Forza Deliese, Forza Delianuova !