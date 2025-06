La controreplica del Pd di Taurianova agli organizzatori dell’Infiorata, “fiume di offese, calunnie, insinuazioni e una polemica del tutto immotivata con toni scomposti e intrisi di livore”

CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v80), quality = 82

Con profondo rammarico ci vediamo costretti a intervenire pubblicamente in merito alla sorprendente e sproporzionata reazione degli organizzatori dell’Infiorata di Taurianova al nostro recente comunicato.

Chiunque abbia avuto modo di leggere le nostre parole con onestà intellettuale e senza pregiudizio avrà certamente notato che quel testo si apriva e si concludeva con elogi sinceri e convinti nei confronti di una manifestazione ben riuscita, che ha saputo regalare lustro, bellezza e partecipazione alla nostra comunità. Abbiamo riconosciuto lo sforzo, la passione e il lavoro di tanti volontari, e l’effetto positivo che l’evento ha avuto sull’immagine del nostro paese.

Eppure, ciò che ci è stato restituito in risposta è un fiume di offese, calunnie, insinuazioni e una polemica del tutto immotivata, dai toni scomposti e intrisi di un livore che sinceramente ci lascia sgomenti. Un atteggiamento, questo, profondamente irrispettoso non solo verso il nostro Circolo, ma soprattutto verso il confronto democratico e civile che una comunità come la nostra meriterebbe.

Non possiamo tacere, con altrettanto dolore, di fronte a quanto affermato dal Vicepresidente della Pro Loco, Nello Stranges, che ha ritenuto opportuno politicizzare il nostro comunicato arrivando a coinvolgere, in maniera del tutto fuori luogo, il nome di una persona a noi cara, che purtroppo non è più tra noi. È qualcosa che troviamo becero e raccapricciante. Mai avremmo pensato si potesse arrivare a tanto. Mai avremmo potuto immaginare che il senso delle nostre parole, volutamente ironiche e tutt’altro che disfattiste, potesse essere travisato con tale astio.

Ci duole vedere come una parte dell’organizzazione, evidentemente accecata da un odio che non comprendiamo e alla ricerca di un nemico dove non c’è, abbia voluto interpretare a proprio uso e consumo parole che invece puntavano solo a stimolare un sano confronto sui numeri sbandierati, e sull’impatto dell’evento, pur riconoscendone – lo ribadiamo ancora – la riuscita.

Chiediamo scusa a tutta la cittadinanza per questo spiacevole equivoco, di cui non ci sentiamo minimamente responsabili, ma che comunque ci addolora. Chiediamo scusa a chiunque possa essersi sentito offeso non dalle nostre parole, ma da quelle pronunciate con rabbia e livore dal Vicepresidente Stranges, che ancora una volta dimostra di non voler contribuire al miglioramento del dibattito pubblico, ma solo a trascinarlo nel fango.

Invitiamo chiunque voglia davvero comprendere le nostre intenzioni a rileggere, con serenità e attenzione, il nostro comunicato. Scoprirà che si trattava di un testo misurato, ironico nei toni ma rispettoso nella sostanza, che ha osato fare una puntualizzazione per stimolare riflessione, non certo per demolire. E che ha persino, forse sbagliando, elogiato tutta l’organizzazione.

Con profondo dispiacere prendiamo atto che il dialogo, in questo paese, con certi soggetti è impossibile senza che si arrivi a trasformare anche il più sereno contributo critico in un attacco personale. Non possiamo che commiserare chi, impulsivamente e senza alcuna ragione, ha deciso di vedere nemici dove c’erano solo cittadini attenti e rispettosi.

Il nostro auspicio è che si possa, prima o poi, tornare a discutere con toni civili, rispettando le opinioni altrui senza strumentalizzazioni e senza cadere nel vittimismo più tossico.

Partito Democratico di Taurianova – sez. Walter Schepis