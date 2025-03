La comunità Islamica della Piana di Gioia Tauro celebra la fine del Ramadan con un incontro di preghiera e solidarietà

Oggi, la comunita islamica di Taurianova, in provincia di Reggio Calabria, e dintorni ha celebrato con grande devozione la fine del Ramadan, il mese sacro di digiuno, preghiera e riflessione. Un momento di profonda unione per i musulmani della citta , che si sono ritrovati insieme nella “Casa Partecipazione” di San Martino per la preghiera collettiva e la condivisione di momento simbolico. un Il Ramadan, che ogni anno rappresenta un periodo di purificazione spirituale e di impegno verso la carita , si conclude con l’Eid al-Fitr, la festa che segna la rottura del digiuno. La preghiera di oggi, celebrata da molti fedeli, e stata l’occasione per riflettere su un mese di sacrifici, ma anche per rinnovare il legame con la comunita , rafforzando i valori di solidarieta , rispetto e unita . All’interno della “Casa Partecipazione”, il luogo di incontro che e stato fondamentale per la comunita musulmana, i partecipanti hanno vissuto un momento di spiritualita profonda, con la preghiera che ha unito adulti, giovani e bambini. Il senso di comunita e stato palpabile, come ha sottolineato uno dei membri: “Oggi siamo tutti uniti dalla fede e dal desiderio di crescere insieme, come comunita e come persone.” Il momento di festa e stato anche l’occasione per guardare al futuro con speranza perche “La fine del Ramadan non e solo un momento di celebrazione, ma anche di riflessione su cio che abbiamo imparato e su come possiamo continuare a crescere come comunita , dentro e fuori la nostra fede.” Nonostante il brutto tempo, i musulmani della comunita si sono riuniti comunque per celebrare insieme questo momento, dimostrando che la fede e il senso di appartenenza sono piu forti di qualsiasi difficolta . La pioggia non ha fermato la volontà di stare insieme e condividere la gioia della fine del Ramadan. Alla fine della preghiera, tutti i presenti si sono salutati e stretti la mano, anche tra persone che non si conoscevano, in un gesto simbolico di unita e fratellanza. La comunita islamica di Taurianova ha così concluso un mese di intensa spiritualità , guardando con ottimismo e determinazione al futuro, sempre con l’obiettivo di contribuire a una società più coesa e rispettosa delle diversita . Tutta la comunità Islamica ringrazia in modo particolare L’ assessore Simona Monteleone e tutta L’amministrazione comunale per la loro vicinanza e l’impegno per la riuscita di questo momento per noi molto importante, inoltre ringraziamo la signora Giovanna la Custode della “Casa della Partecipazione “ per la sua collaborazione.