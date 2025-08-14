La Città Metropolitana di Reggio Calabria patrocina “Sciumicami”, il cortometraggio di Emanuela Licciardelli in programma il 20 agosto al Cine Teatro Odeon

La Città Metropolitana di Reggio Calabria ha patrocinato il progetto “Sciumicami”, il nuovo cortometraggio scritto e diretto da Emanuela Licciardelli, in programma mercoledì 20 agosto 2025 alle ore 19:00 presso il Cine Teatro Odeon di Reggio Calabria (Via F. Cananzi, 30).

L’evento, promosso dalla Pro Loco Ardore, con il patrocinio dei Comuni di Ardore e Benestare e la collaborazione della Pro Loco Benestare, sarà aperto dai saluti istituzionali, cui seguirà l’intervento della regista.

Ambientato tra Ardore e Benestare, “Sciumicami” è una commedia che racconta con ironia e delicatezza il rito popolare dello “scacciare il malocchio”, una pratica antica ricca di simboli e significati, profondamente radicata nella tradizione calabrese.

Il Consigliere metropolitano delegato e Sindaco di Benestare, Domenico Mantegna, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa: «Affiancare un progetto come Sciumicami significa valorizzare la nostra identità e promuovere un patrimonio immateriale che appartiene a tutti i calabresi. La scelta di girare il cortometraggio nei nostri borghi e di coinvolgere una troupe e un cast interamente calabrese è un atto concreto di promozione del territorio. Come Città Metropolitana, insieme al sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà, crediamo che la cultura, in tutte le sue forme, sia un motore di sviluppo e coesione sociale, e che iniziative come questa possano contribuire a rafforzare il legame tra le nuove generazioni e le nostre radici».

Il progetto vede impegnati professionisti calabresi come Bruno Callipari (direttore di produzione e sound designer), Manuel Staltari (direttore della fotografia), Antonio Armeni (aiuto regista e scenografo), con il contributo musicale di Paolo Sofia e del gruppo QuartaAumentata. Il cast annovera artisti di rilievo come Giovanna Cuzzucrea, Beatrice Stranges, Marcella Mesiti, Enza Cosentino, Antonella Marzano, Giovanni Ruffo, Enzo Marzano, Daniela Guerrieri, Roberto Polito, Mimmo Ripolo e la giovane Maria Gallina.

La proiezione del 20 agosto rappresenta dunque un momento di festa e di orgoglio per la comunità metropolitana e per tutta la Calabria, un’occasione per celebrare il talento e le tradizioni che rendono unici i nostri territori.