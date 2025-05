La Città di Siderno ha ricordato Gianluca Congiusta a vent’anno dalla scomparsa

Caldo, avvolgente e affettuoso. È l’abbraccio che la Città di Siderno ha inteso tributare ai familiari di Gianluca Congiusta, che da vent’anni non è più tra noi!

Questa mattina, la sala del consiglio comunale ha ospitato una mattinata di grandi emozioni in occasione del ventennale dal barbaro omicidio perpetrato con modalità mafiose ai danni del giovane commerciante di telefonini, ucciso una sera di maggio mentre rientrava a casa dal lavoro.

Davanti alla madre Donatella e alla sorella Alessandra l’Amministrazione Comunale di Siderno ha accolto studenti e docenti degli istituti comprensivi cittadini, il vescovo Mons. Francesco Oliva e i parroci, le Forze dell’Ordine presenti coi vertici cittadini e comprensoriali e soprattutto i rappresentanti di Libera, il coordinamento di associazioni contro tutte le mafie che ha sempre sostenuto la battaglia di giustizia e legalità condotta dal papà Mario.

A detta di tutti gli intervenuti non è stata una mattinata meramente celebrativa, ma ognuno ha messo in campo le proprie emozioni più profonde per onorare la memoria di Gianluca Congiusta e, come ha detto il sindaco Mariateresa Fragomeni nel proprio messaggio di benvenuto scritto con la partecipazione emotiva di chi è stata una sua cara amica personale, tanto da ideare e proporre la realizzazione della stele a lui dedicata. «Con questa iniziativa – ha detto – vogliamo dire che la sua storia non appartiene al passato. È un seme che vogliamo piantare per il futuro». Il riferimento è alle due borse di studio da € 250,00 ciascuna istituite dalla giunta comunale, alla cui assegnazione potranno concorrere gli studenti delle terze classi della scuola media degli istituti comprensivi cittadini. I contenuti del bando e della domanda di partecipazione sono stati esposti dall’assessore alla Pubblica Istruzione Francesca Lopresti e sono scaricabili sul sito ufficiale del Comune www.comune.siderno.rc.it. Le domande possono essere presentate entro le ore 12 di lunedì 21 luglio al protocollo dell’Ente e le borse di studio saranno consegnate nel corso di una cerimonia pubblica che avrà luogo il prossimo 19 dicembre, giorno di nascita di Gianluca Congiusta.

Tornando alla manifestazione odierna, tutti ci hanno messo qualcosa di speciale. Dal messaggio del vescovo Oliva, che ha ricordato la scomunica ai mafiosi pronunciata da Papa Francesco nel 2014 in Calabria, agli alunni dei due istituti comprensivi, che hanno realizzato dei video in cui con varie forme espressive (poesia, musica trap, ecc.) hanno inteso ricordare la figura di Gianluca e rendere omaggio a mamma Donatella. La referente di Libera Deborah Cartisano ha espresso il proprio plauso per l’iniziativa dell’Amministrazione Comunale sidernese di istituire le borse di studio, auspicando che venga presa ad esempio da altri Enti, mentre nel proprio saluto il neo dirigente del Commissariato di Siderno Vice Questore Aggiunto Francesco Muraca ha colto l’occasione per evidenziare l’autenticità della manifestazione «che ha regalato – ha detto – grandi emozioni e non è stata una mera celebrazione».

Dopo la lettura dell’accorato messaggio scritto da Roberta, sorella di Gianluca, nel quale sono stati ricordati l’impegno e la lotta del papà Mario, sono state toccanti le parole di mamma Donatella, che dopo aver ringraziato tutti per l’affetto ricevuto, ha concluso dicendo «siamo riusciti a trasformare il dolore in amore».

In chiusura, il sindaco Mariateresa Fragomeni ha inteso ricordare l’impegno quotidiano dell’Amministrazione nello sviluppo della cultura della legalità e contro ogni forma di criminalità, dando appuntamento agli alunni per la consegna delle borse di studio.