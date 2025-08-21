La Cisl FP Calabria e la Cisl FP di Reggio Calabria esprimono i sentimenti di profondo cordoglio per la moglie dello storico dirigente Adolfo Romeo

La Cisl FP Calabria e la Cisl FP di Reggio Calabria esprimono i sentimenti di profondo cordoglio all’amico Adolfo Romeo, storico Dirigente della Cisl della Federazione del pubblico impiego reggino e calabrese, per la prematura perdita dell’amatissima moglie Giusy Modafferi. Giusy, moglie e madre esemplare, ha svolto con dedizione e professionalità la sua lunga attività lavorativa al Settore formazione professionale della Città Metropolitana di Reggio Calabria e solo da pochi anni era in quiescenza. Assieme all’amato marito Adolfo ha maturato una lunga militanza nelle fila della Cisl, contribuendo ai successi sindacali conseguiti dalla Sigla nell’Amministrazione di provenienza e non solo. I Segretari Generali Luciana Giordano ed Enzo Sera assieme a tutta la comunità Cisl del pubblico impiego, profondamente addolorati per aver perso una Donna dalle grandi qualità umane e professionali e una vera amica, si stringono con infinito affetto al caro Adolfo, alla cara figlia Carmen e a tutta la famiglia con la certezza che il ricordo di Giusy resterà per sempre nei cuori di tutti noi. Ciao, cara Giusy!

Il Segretario Generale CISL FP Reggio Calabria Vincenzo Sera

La Segretaria Generale della CISL FP Calabria Luciana Giordano