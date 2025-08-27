La CGIL Metropolitana di Reggio Calabria al fianco del sindaco di Cinquefrondi Michele Conia.

La CGIL Metropolitana di Reggio Calabria esprime ferma condanna per il vile atto intimidatorio perpetrato ai danni del sindaco di Cinquefrondi, Michele Conia, attraverso l’incendio doloso dei terreni di famiglia.

Si tratta di un gesto gravissimo che colpisce non solo un amministratore coraggioso, ma l’intera comunità di Cinquefrondi e tutti coloro che credono nella democrazia, nella legalità e nella partecipazione civile.

La CGIL è vicina al sindaco Conia, alla sua famiglia e alla cittadinanza, rinnovando sostegno concreto a chi, ogni giorno, lavora per il bene comune con onestà e trasparenza.

Questi atti non devono e non possono intimorire chi, con coerenza e determinazione, porta avanti battaglie di giustizia sociale e di riscatto del territorio.

La Calabria ha bisogno di amministratori liberi e coraggiosi, non di isolamento e paura.

Alla magistratura e alle forze dell’ordine chiediamo di fare piena luce sull’accaduto e di assicurare i responsabili alla giustizia.

Alla società civile, alle istituzioni e al mondo del lavoro chiediamo di stringersi attorno al sindaco Conia e di respingere con forza ogni tentativo di intimidazione mafiosa.