La Calabria sarà colpita da un forte maltempo nei prossimi giorni, diramata l’allerta gialla già da domani su tutta la Regione con un “ciclone mediterraneo”

La Calabria si prepara ad affrontare un’imminente ondata di maltempo, i cui primi effetti sono già visibili sul territorio da domani. Le previsioni sono abbastanza preoccupanti in quanto già con l’allerta gialla diramata dalla protezione civile per domani, tale condizioni temporalesca dovrebbe prolungarsi almeno fino a martedì prossimo con piogge torrenziali, mareggiate e forti venti con un sostanziale peggioramento che la Regione dovrà affrontare.

Il fine settimana vedrà condizioni variabili e instabili. Ma è tra lunedì e martedì che si concentrerà il culmine del maltempo, con precipitazioni particolarmente abbondanti e persistenti che investiranno queste regioni. Le aree più a rischio sono la Calabria ionica, esposta ai fenomeni più violenti e persistenti e la Sardegna. Il maltempo si propagherà poi anche al versante tirrenico. Esiste il serio rischio di nubifragi che potrebbero causare condizioni di criticità idrogeologica.