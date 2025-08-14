La BCC della Calabria Ulteriore rinnova la partnership con l’US Catanzaro 1929: insieme per passione, territorio e comunità

La BCC della Calabria Ulteriore è orgogliosa di annunciare il rinnovo della collaborazione con l’US Catanzaro 1929: continuerà a essere Main Sponsor della squadra giallorossa anche per la stagione sportiva 2025/2026.

Questa rinnovata intesa nasce dalla condivisione di una visione comune: lo sport come forza capace di mettere in relazione persone, generazioni e territori, alimentando passione, identità e senso di comunità.

“Il rinnovo della partnership con l’US Catanzaro 1929 – dichiara il Presidente della BCC della Calabria Ulteriore, Gregorio Ferrari – è per noi molto più di un accordo di sponsorizzazione: è un gesto di fiducia verso la nostra terra e le persone che la vivono. Crediamo nello sport come strumento capace di unire, educare e generare orgoglio collettivo. La squadra giallorossa rappresenta passione, impegno e identità: valori che sono anche il cuore della nostra missione come banca di comunità”.

“Avere ancora al nostro fianco la BCC della Calabria Ulteriore – afferma dal canto suo il Presidente dell’US Catanzaro 1929, Floriano Noto – significa poter contare su un partner che crede nella nostra visione e nel nostro legame con la città e il territorio. Questa collaborazione non è solo un supporto allo sport, ma un investimento nella crescita sociale e culturale della nostra comunità. Insieme vogliamo continuare a portare in alto i colori giallorossi, alimentando l’orgoglio e il senso di appartenenza di tutti i nostri tifosi”.