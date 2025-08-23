“L’ unica candidatura in campo”. Il PD cittadino invita Pasquale Tridico a Villa San Giovanni

Bisogna dirlo chiaramente, con la precisione e la consapevolezza di chi sceglie da che parte stare:

ora la stragrande maggioranza dei calabresi ha uno di loro da votare come proprio rappresentante, come presidente della Regione.

E da chi e’ composta la maggioranza dei calabresi ?

– dal popolo delle famiglie che fanno sacrifici per il futuro dei propri figli;

– da chi crede nella cultura del lavoro;

– da chi ha un pezzo di cuore fuori Regione perché costretto ad emigrare;

– da chi – con il proprio impegno – fa grandi le realtà lontane dalla nostra;

– da chi crede nella Giustizia di Corrado Alvaro, nell’esigenza profonda di essere compresi;

– da chi non si arrende al sopruso esterno, alle priorita’ fissate da altri per noi;

– da chi crede nell’interesse pubblico e non negli strateghi dell’interesse privato;

– dalle Persone che vogliono finalmente il cambiamento e hanno chiari gli obiettivi delle politiche necessarie : LAVORO E SALUTE!

Una persona perbene come Pasquale Tridico può rappresentare questa Maggioranza, può incarnare questa Speranza.

L’economia e il lavoro sono il suo ambito di studio e di azione, anche perche’ proviene dalla “fonte” piu’ nobile dell’essenza calabrese:

dalla storia di una famiglia numerosa e di dignitosa sobrietà!

Da quella “serieta’ ” che solo chi ha lottato contro la diseguaglianza, il pregiudizio, le difficoltà di figlio del SUD – e che alla fine e’ riuscito ad affermarsi – può portare come fardello d’esperienza e dono di saggezza per tutti noi.

Qui a Villa e a Bruxelles lo abbiamo apprezzato per come si e’ mosso contro l’azzardo del Ponte di Salvini, collaborando con tutte le forze progressiste del Parlamento Europeo per informare i deputati sulle bugie delle Destre italiane e calabresi, dando spazio e voce ai comitati, ai circoli, ai movimenti impegnati sullo Stretto per la sopravvivenza di Villa e di Messina.

La matassa e’ dipanata, il nodo e’ sciolto:

il campo larghissimo di chi vuole cambiamento, progresso, sensibilità, merito e Unità , ha il suo candidato presidente, per rispondere politicamente all’assurda candidatura di chi si e’ dimesso per dichiarato fallimento e immobilismo della propria squadra.

Noi a Villa, a Reggio, in Calabria sappiamo cosa fare, chi sostenere.

Il Circolo PD T. Giordano – e siamo sicuri che lo faranno anche i compagni e gli amici di tutto il campo progressista – invita Pasquale Tridico a Villa SG, in un’assemblea plurale e aperta per discutere insieme del Ponte – che non serve – e dei bisogni reali dei calabresi.

Presidente la aspettiamo presto, subito !

Enzo Musolino

Circolo PD Villa SG