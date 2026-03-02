L’ Arbitro è il Vero Vincitore: Sambiase-Atletico Palermo, un Caso Arbitrale

Di Clemente Corvo

La gara tra Sambiase e Atletico Palermo è stata vinta dall’Atletico Palermo per 2 a 1, ma il vero protagonista è stato l’arbitro Gabriele Sciolti di Lecce, che ha diretto la partita con una serie di errori clamorosi, coadiuvato e collaborato dai signori Federico Corbelli di Rimini e Paolo Ndoja di Bassano del Grappa, i quali hanno contribuito e collaborato negli errori commessi dall’arbitro.

Il Sambiase ha dominato la partita, ma l’arbitro ha annullato una rete a Sambiase sullo 0-0 per fuorigioco dubbio e ha assegnato due calci di rigore molto discutibili all’Atletico Palermo, uno alla fine del primo tempo e uno al novantesimo di gioco. Inoltre, un calcio di rigore nettissimo a favore del Sambiase sul risultato di 0-0 non è stato concesso, lasciando increduli i giocatori e i tifosi della squadra di casa.

È stata un’infinità di azioni da rete prodotte dal Sambiase, sia nel primo tempo che nel secondo, che sono state bloccate da fuori giochi pressoché inesistenti, dove gli attaccanti della squadra locale si erano trovati quasi sempre a tu per tu col portiere avversario. La terna arbitrale ha avuto un senso unico, pilotando la gara verso la vittoria dell’Atletico Palermo.

Tante altre azioni da rete sono state letteralmente sbagliate dai giocatori locali, che non hanno saputo approfittare delle occasioni create. La squadra di casa ha mostrato grande sportività e compostezza nonostante i torti subiti.

L’ Atletico Palermo, invece, in questa gara, ha mostrato un livello di gioco molto basso, tirando solo due volte in porta, entrambi su calcio di rigore, e i dirigenti della squadra hanno ammesso a fine gara che la squadra attualmente non è in forma.

L’ Atletico Palermo è una grande squadra, costruita per mirare ai vertici della classifica, e certamente non ha bisogno di collaborazioni arbitrali per vincere. È un peccato che un arbitraggio come quello di ieri possa mettere in discussione la credibilità del torneo.

Come evidenziato, i dirigenti dell’ Atletico Palermo, la squadra si trova attualmente in un calo fisico e non è certamente doveroso in questi momenti che una squadra che si trova in un calo fisico debba essere collaborata ed aiutata da una terna arbitrale spacciatamente favorevole.

Il presidente del Sambiase, Angelo Folino, e tutta la dirigenza hanno mostrato grandissima sportività ed eleganza, accogliendo in maniera pacata i torti di grandissimo rilievo subiti ieri durante il match. La loro reazione è stata un esempio di classe e rispetto per il gioco, nonostante l’ingiustizia subita.

Comportamenti arbitrali di questo genere mortificano il calcio e umiliano le società tutte che spendono tanti soldi per arrivare a un obiettivo che è quello di vincere un campionato. È inaccettabile che un arbitraggio come quello di ieri possa influenzare il risultato di una partita e mettere in discussione la credibilità del torneo.

Questa cronaca non vuole essere una polemica, ma bensì la realtà di quanto visto e per tanto si invita ad andare a vedere le immagini della partita per rendersi conto di quanto accaduto.

Il vero vincitore di questa gara è stato l’arbitro, che ha dimostrato di essere il padrone assoluto del campo. L’arbitraggio di ieri ha danneggiato non solo il Sambiase, ma anche l’equilibrio del campionato. Ci sono cinque squadre in lotta per il titolo e un arbitraggio come quello di ieri può falsare il risultato finale.

La domanda che sorge spontanea è: è già stato stabilito chi deve vincere il campionato?